Премьер-министр Швеции 7-8 ноября посетит Турцию

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 7-8 ноября посетит Турцию с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации Управления по коммуникациям президента Турции, Кристерссон 8 ноября проведет ряд встреч в Анкаре, в ходе которых будет обсуждаться широкий спектр отношений между странами.

Основными темами переговоров будут ход исполнения Тройственного соглашения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, подписанного на саммите НАТО в Мадриде, отношения между ЕС и Турцией, глобальные и региональные проблемы.

20 октября Кристерссон направил президенту Эрдогану письмо, в котором заявил, что готов посетить Анкару, чтобы обсудить процесс вступления Швеции в НАТО.

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан Трехсторонний меморандум.

5-6 октября делегация Министерства юстиции Швеции провела встречу с должностными лицами Министерства юстиции Турции в Анкаре.