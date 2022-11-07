Под председательством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с участием командующими войск и заместителем министра Юнуса Эмре Караосманоглу состоялось совещание в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

На совещании Акар коснулся ряда вопросов, в том числе ситуации с обороной и безопасностью.

Зерновой коридор

Глава Минобороны обратил внимание на усилия Турции в обеспечении мира в регионе и во всем мире.

Он отметил, что под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша 22 июля было подписано соглашение «Черноморская зерновая инициатива», в рамках которого начался экспорт аграрной продукции из украинских портов.

Акар напомнил, что Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки в Севастополе 29 октября.

«С этого дня наш президент провел интенсивные контакты со своими коллегами. Мы также были в тесных контактах с министром обороны РФ (Сергеем) Шойгу, министром обороны Украины (Алексеем) Резниковым и министром инфрастурктуры Украины (Александром) Кубраковым. По итогам интенсивной работы наш президент 2 ноября сообщил о возобновлении работы зернового коридора. В рамках зерновой инициативы в целом из украинских портов вышло 431 судно с более 10 млн тонн агропродукцией», - отметил Акар.

Глава Минобороны назвал важным продолжение зернового коридора в качестве пути к миру.

«Сейчас мы активизировали усилия по продлению зерновой инициативы, срок которой истекает 19 ноября. Зерновая инициатива – хороший пример не только отгрузки зерна, но и того, что стороны могут решить некоторые проблемы путем переговоров», - добавил Акар.

Военная делегация США прибыла в Турцию

Акар сообщил также о прибытии в Турцию делегации Министерства обороны США.

«Сегодня в Министерстве национальной обороны проходит совещание Оборонной группы высокого уровня Турции и США», - сказал он.