Семь человек погибли в тяжелом ДТП в Турции

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Агры произошло тяжелое ДТП с участием пассажирского автобуса, передает в понедельник Trend со ссылкой на агентство DHA.

Согласно информации, водитель автобуса, в котором находился 21 человек, потерял управление из-за неисправности тормозов. Автобус, выехав на встречную полосу, столкнулся с двумя грузовиками, после чего загорелся.

На место происшествия было привлечено большое количество бригад скорой помощи и спасателей. По первоначальным данным, в результате ДТП погибли семь человек, еще 11 пострадали.

Пострадавшие были госпитализированы. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.