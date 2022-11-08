В Анкаре состоялась встреча турецко-американской Оборонной группы высокого уровня с участием делегации Министерства обороны США, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно заявлению министерства национальной обороны, на встрече, которая носила позитивный и конструктивный характер, были обсуждены вопросы региональной и глобальной безопасности, а также двусторонние отношения, военная подготовка и сотрудничество в оборонной промышленности.

Следующая встреча группы состоится в следующем году в США.