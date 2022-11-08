Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В Анкаре состоялась встреча турецко-американской Оборонной группы высокого уровня

Турция Материалы 8 ноября 2022 04:02 (UTC +04:00)
В Анкаре состоялась встреча турецко-американской Оборонной группы высокого уровня

Читайте Trend в

В Анкаре состоялась встреча турецко-американской Оборонной группы высокого уровня с участием делегации Министерства обороны США, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно заявлению министерства национальной обороны, на встрече, которая носила позитивный и конструктивный характер, были обсуждены вопросы региональной и глобальной безопасности, а также двусторонние отношения, военная подготовка и сотрудничество в оборонной промышленности.

Следующая встреча группы состоится в следующем году в США.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости