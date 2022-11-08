Стокгольм должен учитывать интересы Турции по безопасности - Эрдоган

Швеция должна учесть обеспокоенности Турции в сфере безопасности, если она планирует вступить в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Швеция стремится к членству в НАТО в целях собственной безопасности, Турция в свою очередь ожидает от Стокгольма поддержки интересов Анкары в области безопасности», - сказал, в частности, президент Турции.

По его словам, Турция ожидает от Швеции неукоснительного выполнения положений Трехстороннего меморандума, который был подписан Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки на июньском саммите НАТО. «Турция искренне желает осуществления членства Швеции в НАТО и придания союзнического характера отношениям двух стран на основе полной реализации Трехстороннего меморандума», - сказал он.

Трехсторонний меморандум между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан на саммите НАТО в Мадриде 28 июня. Документ подтверждает поддержку турецкой стороной вступления скандинавских стран в НАТО при условии соблюдения ими озабоченностей Анкары в сфере безопасности.

Президент Эрдоган указал на недопустимость создания на территории Швеции условий для деятельности террористических организаций, угрожающих национальной безопасности Турции.

«Террористические организации РПК/PYD/YPG, FETÖ и DHKP-C не должны иметь возможность эксплуатировать демократическую среду Швеции», - подчеркнул глава государства.

«Союзники по НАТО должны прежде всего проявлять солидарность друг с другом, они не должны укрывать террористов в своей стране», - отметил он.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в свою очередь заверил, что Стокгольм намерен соблюдать все свои обязательства перед Турцией в рамках борьбы с терроризмом.

По его словам, Швеция осознает, что «Турция ведет войну против террористической организации РПК».

Кристерссон сообщил, что рамках реализации Трехстороннего меморандума Швеция предпримет «очень значительные шаги» к концу этого и в начале следующего года. Премьер отметил, что в первую очередь это касается антитеррористического законодательства страны.

Глава правительства также указал на наличие в отношениях Турции и Швеции огромного нереализованного потенциала. В частности он отметил, что стороны могут «многое сделать в сфере торговли и туризма».