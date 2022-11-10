В Анкаре обсудили пути сотрудничества Турции и РФ в сфере юстиции

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг провел в Анкаре встречу с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Переговоры прошли в здании Министерства юстиции Турции в закрытом для прессы режиме. По итогам переговоров был подписан протокол о сотрудничестве.

В беседе с журналистами Боздаг отметил, что Турция и Россия наладили тесные связи во всех сферах. «Искренняя дружба и сотрудничество между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным вывели двусторонние отношения на качественно новый уровень. Уверен, что развитие и укрепление сотрудничества в сфере юстиции принесет большую пользу обеим странам», - сказал турецкий министр.

Министр сообщил, что по итогам переговоров подписан Протокол по программе сотрудничества на 2023-2024 гг.

Боздаг выразил надежду на то, что этот протокол принесет пользу обеим странам.

Генеральный прокурор РФ Краснов в свою очередь подчеркнул, что искренняя дружба и доверительные отношения между лидерами Турции и России являются образцом настоящей дипломатии.

Краснов отметил, в рамках договоренностей между Путиным и Эрдоганом, Турция и РФ сотрудничают в сфере юстиции, в частности в вопросах борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой и злоупотреблением виртуальными активами.

Краснов поблагодарил Боздага за гостеприимство и отметил, что Турция является партнером России. «Мы доверяем Турции. Видим в лице Анкары доверенного партнера в вопросах касающихся сферы юстиции», - сказал он.