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Представители структур безопасности Турции и Катара обсудили подготовку к мундиалю

Турция Материалы 10 ноября 2022 06:26 (UTC +04:00)
Представители структур безопасности Турции и Катара обсудили подготовку к мундиалю

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Координатор миссии МВД Турции в Катаре Джунейт Унал встретился в Дохе с начальником Управления безопасности Чемпионата мира по футболу Халифой бин Хамадом аль-Тани, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности участников и зрителей мундиаля, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Более трех тысяч сотрудников МВД и иных структур Турции окажут поддержку правоохранительным органам Катара в обеспечении безопасности на стадионах и в гостиницах.

Чемпионат мира по футболу стартует с матча Катар-Эквадор.

Катар – первая арабская страна Ближнего Востока, принимающая ЧМ по футболу.

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