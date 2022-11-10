Анкара выступает за разработку стратегий устранения вызовов на пути ОТГ - Чавушоглу

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) должны продолжать активные консультации и разработать среднесрочные и долгосрочные стратегии устранения вызовов и кризисов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в четверг на заседании глав МИД ОТГ в четверг в Самарканде.

По словам турецкого министра, современный мир переживает непростой период развития. В сложившейся ситуации особо значимы солидарность и единство тюркоязычных государств, подчеркнул Чавушоглу.

"Значимость Азиатского региона возрастает. Особо важно развивать связи между нашими странами, в том числе в вопросах расширения транспортных коридоров, упрощения торговли и таможенных процедур", - отметил турецкий министр.

В данной связи он подчеркнул значимость Концепции-2040, принятой на прошлогоднем саммите Тюркского совета в Стамбуле. В соответствии с данной Концепцией, планируется разработать и реализовать пятилетние стратегические программы сотрудничества, напомнил глава дипломатии.

Чавушоглу далее поздравил представителя Кыргызстана посла Кубанычбека Омуралиева с предстоящим утверждением на пост генсека ОТГ.