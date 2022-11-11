Объем экспорта промпродукции Турции за 10 месяцев превысил $150 млрд

Объем экспорта промышленной продукции Турции в январе-октябре текущего года достиг рекордных 154,23 млрд долларов. Об этом, как передает Trend, сообщили «Анадолу» в Союзе экспортеров Турции (TİM).

По данным Союза, этот показатель на 12,1 процент превышает объем экспорта промпродукции за десять месяцев прошлого года.

Рекордные показатели поставок продукции за рубеж достигнуты по 11 из 16 секторов промышленности Турции.

При этом доля промышленной продукции в общем объеме экспорта Турции достигла 73,6 процентов.

Лидерами по закупкам продукции различных секторов турецкой промышленности в январе-октябре 2022 года стали Германия, Италия, Нидерланды, Великобритания, США и ОАЭ.