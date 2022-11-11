Трубопровод БТД является одним из самых успешных глобальных энергопроектов - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан является одним из самых успешных глобальных энергетических проектов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал 11 ноября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Самарканде в ходе выступления на IX Саммите Организации тюркских государств.

Он отметил, что стратегические энергетические коридоры проходят по территории тюркских государств.

"Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан является одним из самых успешных глобальных энергетических проектов. В рамках нашей Организации мы придаем большое значение совместным проектам в энергетической сфере", - сказал Эрдоган.

Отметим, что сегодня в Самарканде проходит IX саммит Организации тюркских государств.

(Перевод: Фидан Мустафаева)