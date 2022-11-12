Временный поверенный в делах посольства Швейцарии в Анкаре вызван в МИД Турции

Временный поверенный в делах посольства Швейцарии в Анкаре был вызван в МИД в связи с насильственным проникновением членов террористической организации РПК и их сторонников в здание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Пресс-секретарь МИД посол Танжу Билгич в ответ на вопрос о насильственном проникновении членов и сторонников РПК в здание ВОЗ 9 ноября и многолетней пропагандистской деятельности террористической организации в этой стране выступил с письменным заявлением.

Билгич отметил, что, несмотря на неоднократные попытки Турции в Анкаре и Швейцарии, сторонники РПК в течение длительного времени проводят пропагандистские акции и демонстрации, особенно на Площади Наций, где расположены дипломатические миссии ООН и Турции.

Касаясь насильственного проникновения членов и сторонников РПК в здание ВОЗ, Билгич отметил:

«На фоне толерантного отношения швейцарских властей сторонники РПК недавно продемонстрировали наглость, ворвавшись силой в здание Всемирной организации здравоохранения. В связи с этим поверенному в делах посольства Швейцарии в Анкаре, который был вызван в МИД, а также соответствующим швейцарским властям был выражен наш решительный протест».

- «Мы ожидаем, что Швейцария прекратит пропагандистскую деятельность террористической организации»

Напомнив, что армянская террористическая организация АСАЛА убила сотрудников Генерального консульства Турции именно в Женеве, Билгич подчеркнул:

«Наша страна и наши граждане, живущие в Швейцарии, вправе ожидать, что швейцарские власти препятствуют черной пропаганде РПК, и всем видам ее незаконной деятельности и провокационным действиям. Мы ожидаем, что Швейцария, принимающая международные организации, выполнит свои обязательства, вытекающие из международного права, положит конец пропагандистской деятельности кровавой террористической организации и внесет свой вклад в международное сотрудничество в борьбе с терроризмом».