Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Сотрудничество между тюркскими государствами опирается на узы исторического братства - Президент Турции

Турция Материалы 12 ноября 2022 16:03 (UTC +04:00)
Сотрудничество между тюркскими государствами опирается на узы исторического братства - Президент Турции

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между тюркскими государствами опирается на узы исторического братства, солидарность, общую культуру, язык и традиции.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Узбекистана.

"Предыдущий саммит в Стамбуле, на котором мы председательствовали, фактически стал поворотным моментом. На этом саммите Тюркский совет был преобразован в международную организацию под названием Организация тюркских государств. Эта организация утвердила себя как успешная платформа для сотрудничества, растет ее авторитет в регионе, в мире", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 11 ноября в Самарканде состоялся IX саммит Организации тюркских государств.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости