В экономику Турции за 9 месяцев вложено до $9,3 млрд прямых иностранных инвестиций

В экономику Турции за девять месяцев текущего года вложено 9 млрд 282 млн долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Офисе по инвестициям Администрации президента Турции поделились данными Центробанка страны относительно притока ПИИ за январь-сентябрь 2022 года.

Согласно данным регулятора, объем ПИИ в Турции в январе-сентябре составил 9 млрд 282 млн долларов, а в годовом разрезе превысил отметку 12,8 млрд долларов.

Наибольший приток прямых инвестиций в Турцию в январе-сентябре 2022 года зафиксирован из Испании - 1,5 млрд долларов. Далее следуют Швейцария (636 млн долларов) и Нидерланды (601 млн долларов).

Среди областей экономики наибольший объем ПИИ за три квартала текущего года зафиксировано в финансовом и страховом секторах, куда с начала года вложено 35 процентов всех прямых иностранных инвестиций. Далее следуют перерабатывающая промышленность (23 процента) и оптовая/розничная торговля (21 процент).

Глава Офиса по инвестициям Администрации президента Бурак Дадлыоглу заявил в данной связи, что Турция выгодно отличается от многих стран мира, где все еще не смогли преодолеть последствия пандемии и минимизировать глобальные риски.

«Турция обладает мощной и устойчивой инвестиционной средой, что привлекает внимание зарубежных инвесторов», - подчеркнул Дадлыоглу.