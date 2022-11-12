По всей Турции и ТРСК прошли масштабные учения на случай землетрясения

В рамках учений Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), впервые реализованных по всей стране, в 18.57 на мобильные телефоны всех граждан было отправлено «Оповещение о жизненно важном сообщении», прозвучало звуковое предупреждение на турецком и английском языках, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Сообщения транслировались по телевизионным и радиоканалам.

Объявления из Системы поиска и распространения информации (HAY) транслировались через громкоговорители мечетей и муниципалитетов. Во время учений сирены не включались, чтобы избегать паники.

Перед учениями министр внутренних дел Сулейман Сойлу в прямой трансляции из Дюздже, Стамбула, Измира, Элязыга, Кахраманмараша, Эрзурума и ТРСК получил информацию от губернаторов и региональных руководителей AFAD.

Перед началом учений глава AFAD Юнус Сезер дал подробную информацию об учениях.

В рамках учений информация о том, что делать во время и после стихийного бедствия, была распространена на стендах и транспортных средствах, где была размещена подробная информация о ликвидации последствий стихийных бедствий.