Международное сообщество должно признать ТРСК - МИД Турции

Министерство иностранных дел Турции полностью отвергает заявление Службы иностранных дел Европейского союза (ЕС) относительно приёма Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) членом-наблюдателем в Организацию тюркских государств (ОТГ), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В письменном заявлении министерства напоминается, что решение принятия ТРСК членом-наблюдателем в ОТГ было принято единогласно на саммите глав государств организации, состоявшемся 11 ноября в Самарканде.

«Мы полностью отвергаем заявление Службы внешних связей ЕС относительно принятии ТРСК членом-наблюдателем Организации тюркских государств. «Как указано в итоговом документа саммита, турки-киприоты являются неотъемлемой частью тюркского мира, устанавливать и развивать отношения с турецкими государствами во всех областях их естественное право», - говорится в заявлении.

МИД Турции заявляет: «Усилия ЕС помешать турко-кипрскому народу стать респектабельным членом международного сообщества, вопреки призыву Генерального секретаря ООН, несовместимы с доброй волей. ЕС, ставший заложником порочной политики Администрация киприотов-греков и Греции в очередной раз демонстрирует свое лицемерие».

МИД Турции отмечает, что справедливое, постоянное и устойчивое решение на острове Кипр может быть достигнуто только после процесса, который начнется с регистрации приобретенного суверенного равенства и равного международного статуса кипрско-турецкого народа, который был узурпирован с 1963 года.

«Для этого международное сообщество должно отказаться от своей позиции, согласно которой кипрско-греческая сторона является единственным владельцем острова, и признать ТРСК», - отмечается в заявлении.

В документе МИД также подчеркивается, что Турция будет и впредь поддерживать ТРСК в любой ситуации и продолжит быть голосом турок-киприотов на всех международных площадках.