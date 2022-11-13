Спецслужбы Турции доставили в страну особо опасного террориста

В ходе операции, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции (MIT), в страну доставлен один из функционеров террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETO) Угур Демирок, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Решением суда Демирок помещен под арест. Ему предъявлены обвинения в «создании и руководстве вооруженной террористической организацией».

По информации источников в силовых структурах Турции, Демирок бежал за границу вскоре после провала попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

Демирок занимался преступной деятельностью в рядах ВС Турции, а также являлся пользователем программы ByLock, посредством которой вели секретную переписку сторонники Гюлена.