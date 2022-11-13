В центре Стамбула произошел взрыв, четыре человека погибли, еще 36 пострадали (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным в результате взрыва в центре Стамбула погибли 4 человека, пострадали 38 человек.

Как передает Trend, об этом заявил губернатор Стамбула Али Ерликая.

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

18:32 (GMT+4) В результате взрыва в центре Стамбула пострадали 36 человек.

Как передает Trend, об этом сообщает Генпрокуратура Турции.

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв. Причина взрыва пока неизвестна.

18:26 (GMT+4) В результате взрыва в центре Стамбула пострадали 30 человек.

Как передает Trend, об этом сообщает Генпрокуратура Турции.

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв. Причина взрыва пока неизвестна.

17:51 (GMT+4) В центре турецкого города Стамбул произошел мощный взрыв.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, взрыв произошел на улице Истиглал в 16:20 по местному времени.

По предварительной информации, в результате взрыва погибли 4 человека, 11 получили ранения.