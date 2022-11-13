БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что виновные во взрыве в Стамбуле понесут суровое наказание.

Как передает Trend, об этом турецкий лидер заявил во время выступления в прямом эфире.

"Наш народ должен быть уверен, что виновные в инциденте на улице Истиглал понесут заслуженное наказание. Соответствующие учреждения нашего государства продолжают свою работу по выявлению виновных и тех, кто стоит за этим вероломным нападением", - отметил Эрдоган.

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 53 человека получили ранения.