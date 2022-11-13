Организация тюркских государств поддержала Турцию

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы с большой печалью узнали, что в результате взрыва в Стамбуле, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Trend, об этом в воскресенье говорится в официальном Twitter-аккаунте Организации тюркских государств (ОТГ).

"Молим Аллаха об упокоении душ погибших в результате взрыва и желаем скорейшего исцеления раненым", - говорится в сообщении.

В публикации подчеркнуто, что в столь тяжелый момент ОТГ находится рядом с Турцией.

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 53 человека получили ранения.