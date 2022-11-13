Прилагаются все усилия, чтобы найти виновных во взрыве в центре Стамбула - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Все ведомства турецкого государства прилагают все усилия, чтобы найти виновных во взрыве в центре Стамбула.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Желаю милости Аллаха нашим гражданам, погибшим при взрыве бомбы на улице Истикляль, и исцеления раненым. Приношу свои соболезнования. Все ведомства нашего государства прилагают все усилия, чтобы найти виновных в этом вероломном нападении", - сказал министр.

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 53 человека получили ранения.