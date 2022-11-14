Экспорт готовой одежды из Турции за 10 месяцев превысил $17,9 млрд

Объем экспорта готовой одежды и аксессуаров из Турции в январе -октябре текущего года вырос на 15,4 процента - до 17 млрд 873 млн долларов, достигнув исторического максимума за аналогичный период, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), объем турецкого экспорта в октябре текущего года вырос на 2,8 процента по сравнению с тем же месяцем предыдущего года – до 21,3 млрд долларов, что является максимальным показателем за все аналогичные периоды.

Объем турецкого экспорта в январе-октябре 2022 года вырос на 15,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 209,5 млрд долларов. Таким образом, экспорт Турции в денежном выражении в рассматриваемый период превысил 253,1 млрд долларов в годовом выражении.

Объем экспорта готовой одежды и аксессуаров из Турции в октябре текущего года сократился на 10,6 процента до 1 млрд 707 млн долларов против 1 млрд 909 млн долларов в такой же период 2021 года.

Ведущим импортером турецкого сектора готовой одежды и аксессуаров в октябре стала Германия. Экспорт из Турции в эту страну составил 257 млн долларов. Далее следуют Испания - 234 млн долларов и Великобритания - 161 млн долларов.

Экспорт из Турции в Германию в январе – октябре текущего года составил 3 млрд долларов, в Испанию – 2,3 млрд долларов и Великобританию - 1,8 млрд долларов.