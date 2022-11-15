Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В Турции открыли парк имени Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)

Турция Материалы 15 ноября 2022 02:05 (UTC +04:00)
В Турции открыли парк имени Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Коджаэли открыли парк, названный в честь Национального героя Азербайджана Полада Гашимова.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

«При совместной организации Международного Центра исследований общественно-политических процессов, Измитского муниципалитета и Дома культуры имени Гейдара Алиева состоялось открытие парка имени Национального героя - генерал-майора Полада Гашимова», - отмечается в сообщении.

В Турции открыли парк имени Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
В Турции открыли парк имени Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
В Турции открыли парк имени Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
В Турции открыли парк имени Национального героя Полада Гашимова (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости