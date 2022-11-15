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Глава Комитета начальников штабов ВС США обсудил с турецким коллегой теракт в Стамбуле

Турция Материалы 15 ноября 2022 04:45 (UTC +04:00)
Глава Комитета начальников штабов ВС США обсудил с турецким коллегой теракт в Стамбуле

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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли и начальник Генерального штаба ВС Турции Яшар Гюлер провели в понедельник телефонные переговоры, в ходе которых обсудили теракт в Стамбуле. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном по итогам беседы пресс-службой КНШ, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"[Они] обсудили недавний теракт в Стамбуле и подтвердили прочность наших двусторонних военных отношений", - указывается в тексте.

Подробности разговора не приводятся.

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