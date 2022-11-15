В Анкаре пройдет Международный турнир по тяжелой атлетике

В Анкаре, во вторник, 15 ноября стартует Международный турнир по тяжелой атлетике в память о Наиме Сулейманоглу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в Турецкой федерации по тяжелой атлетике, турнир будет организован в спортивном комплексе Пурсаклар и продлится три дня.

Церемония открытия запланирована на 14.00 по местному времени.

Всего в турнире примут участие 72 спортсмена из 16 стран.

Организаторами выступают Турецкая федерация по тяжелой атлетике вместе с муниципалитетом района Пурсаклар.

Помимо турецких запланировано также участие тяжелоатлетов из таких стран, как Франция, Косова, Узбекистан, Дания, Туркменистан, Бельгия, Албания, Азербайджан, ФРГ, Словения, Испания, Босния и Герцеговина, Нидерланды, Иран и Саудовская Аравия.

Наима Сулейманоглу, многократного Чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр, считают легендой тяжелой атлетики.

Турецкий спортсмен установил 46 мировых рекордов, является трехкратным Олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, семикратным Чемпионом мира по тяжелой атлетике.

Легенды турецкого спорта не стало 18 ноября 2017 года в возрасте 50 лет.