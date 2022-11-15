Эрдоган: Лидерство и решимость важны и в сфере здравоохранения

Человечество нуждается в политическом лидерстве и решимости в вопросе реализации политики в области здравоохранения. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на сессии на тему: «Здоровье», проводимой в рамках саммита лидеров G20 на индонезийском острове Бали, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, пандемия коронавируса вскрыла недостатки глобальной системы здравоохранения, в том числе в области финансирования и правовой базы.

Глава турецкого государства отметил, что считает целесообразным, чтобы Индонезия обозначила «глобальную архитектуру здравоохранения» в качестве одного из главных приоритетов своего председательства.

Эрдоган напомнил, что Турция актуализировала вопрос глобального здравоохранения во время председательства в группе МИКТА ( Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия). «Один из способов укрепления глобальной системы здравоохранения заключается в укреплении центральной роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), - сказал турецкий лидер.

Глава турецкого государства выразил поддержку процессу реформирования, проводимому в этом направлении, а также заявил о необходимости разработать целостный взгляд на вспышки эпидемий, с которыми мир может столкнуться в будущем.

Президент Эдроган также выразил уверенность в том, что Целевая группа G20 по финансам и здравоохранению, основы которой были заложены в 2021 году, сыграет важную роль на этом этапе. «Очевидно, что нам необходимо добиться прогресса в вопросе обеспечения финансовых потребностей в борьбе с глобальными эпидемиями. Еще один важный вывод, который можно сделать из процесса пандемии, заключается в том, что тестирование, лечение и вакцинация являются недостаточными контрмерами. Так, в странах с низким уровнем дохода вакцинация охватила лишь 11 процентов населения и 37 процентов сотрудников медучреждений. Мы не можем брать во внимание такую несправедливую статистику.

При этом глава турецкого государства отметил огромный вклад Турции в период борьбы с пандемией, в основу которого был заложен подход с ориентацией на человека. «Турция также уделили особое внимание потребностям малообеспеченных слоев населения. Также был обеспечен бесперебойный доступ к медицинским услугам для 5 миллионов беженцев, находившихся на территории Турции. Не последнюю роль сыграло в том числе предложение о создании рабочей группы по миграции, которое я внес в повестку дня в прошлом году», - отметил Эрдоган.

Он напомнил, что Турция в рамках борьбы с пандемией оказала помощь 161 стране и 12 международным организациям, а также на безвозмездной основе передала более 6,3 млн доз вакцины в 19 стран мира.

Благодаря вакцине TÜRKOVAC, Турция вышла за рамки удовлетворения собственных потребностей, добавил Эрдоган.