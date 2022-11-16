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В Стамбуле потушили горящий автомобиль (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)

Турция Материалы 16 ноября 2022 01:20 (UTC +04:00)
В Стамбуле потушили горящий автомобиль (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - На улице Фатих турецкого города Стамбул загорелся легковой автомобиль.

Как передает Trend со ссылкой на агентство DHA, на место происшествия были привлечены бригады пожарных, которые потушили огонь, перекинувшийся еще на несколько автомобилей.

В результате происшествия о пострадавших не сообщается.

00:58 (GMT+4) В турецком городе Стамбул произошел взрыв, сообщает в среду Trend со ссылкой на СМИ.

Согласно информации, горит несколько машин. Информация о погибших и пострадавших на данный момент не поступала.

Детали произошедшего выясняются.

В Стамбуле потушили горящий автомобиль (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
В Стамбуле потушили горящий автомобиль (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
В Стамбуле потушили горящий автомобиль (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
В Стамбуле потушили горящий автомобиль (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
В Стамбуле потушили горящий автомобиль (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
В Стамбуле потушили горящий автомобиль (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
В Стамбуле потушили горящий автомобиль (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
В Стамбуле потушили горящий автомобиль (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
В Стамбуле потушили горящий автомобиль (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
В Стамбуле потушили горящий автомобиль (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
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