В Стамбуле произошел взрыв в здании, 10 человек пострадали

БАКУ /Trend/ - В результате утечки газа в трех этажном доме, расположенном в турецкой провинции Стамбул, произошел взрыв, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, утверждается, что инцидент произошел во время инфраструктурных работ сотрудников Стамбульской газораспределительной компании (IGDAŞ) в районе Фатих.

На место происшествия выехало большое количество пожарных, бригад скорой медицинской помощи и полиции.В результате взрыва пострадали 10 человек. Пожар, возникший после взрыва, был потушен за короткое время.