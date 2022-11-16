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В Стамбуле произошел взрыв в здании, 10 человек пострадали

Турция Материалы 16 ноября 2022 23:59 (UTC +04:00)
В Стамбуле произошел взрыв в здании, 10 человек пострадали

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БАКУ /Trend/ - В результате утечки газа в трех этажном доме, расположенном в турецкой провинции Стамбул, произошел взрыв, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, утверждается, что инцидент произошел во время инфраструктурных работ сотрудников Стамбульской газораспределительной компании (IGDAŞ) в районе Фатих.

На место происшествия выехало большое количество пожарных, бригад скорой медицинской помощи и полиции.В результате взрыва пострадали 10 человек. Пожар, возникший после взрыва, был потушен за короткое время.

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