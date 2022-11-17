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Турция продолжит вносить свой вклад в G20 - Эрдоган

Турция Материалы 17 ноября 2022 07:50 (UTC +04:00)
Турция продолжит вносить свой вклад в G20 - Эрдоган

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который вернулся в Турцию после участия на саммите лидеров G20, организованного Индонезией, заявил, что Турция продолжит вносить свой вклад в G20, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В своем сообщении в социальной сети президент Эрдоган написал:

«Мы вернулись в Турцию после завершения нашего визита в Индонезию по случаю саммита лидеров G20. Турция продолжит вносить свой вклад в G20, которая успешно выполняет свою лидирующую роль перед лицом вызовов, с которыми мы сталкиваемся на глобальном уровне».

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