Турция готова к вкладу в диалог между Россией и США - Эрдоган

Саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали продемонстрировал всеобщее одобрение внешнеполитических шагов Анкары. Мировые лидеры приветствовали не только усилия Турции в сферах энергетики и здравоохранения, но и шаги Турции по Украине, что, в числе прочего, проявилось в обмене пленными и продлении «зернового соглашения».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммите G20 на Бали, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Турецкий лидер привлек внимание к сбалансированному содержанию Итоговой декларации саммита на Бали – в части по российско-украинскому кризису, в подготовке которой участвовала турецкая сторона.

По его словам, это стало возможным благодаря активной роли Турции, которая сегодня ведет диалог и с РФ, и с Украиной.

Эрдоган также привлек внимание к значимости Черноморской зерновой инициативы, ставшей возможной благодаря усилиям Турции и ООН.

Президент Турции прокомментировал вопрос далее вклада турецкой стороны в продвижение диалога между РФ и США в свете последней встречи глав спецслужб двух стран в Анкаре. «Со ссылкой на информацию спецслужб Турции могу лишь констатировать, что на данный момент инициатива использования сторонами ядерного оружия не ожидается. Турция со своей стороны стремится к посредничеству в диалоге и организации активных встреч. Не дай бог, чтобы это привело к новой мировой войне. Нельзя этого допускать», - отметил турецкий лидер.

Возвращаясь к теме зерновой сделки, президент Турции посоветовал дождаться итогов его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Главным итогам последнего разговора с господином Путиным, стала готовность российской стороны к поставкам на безвозмездной основе зерна в страны Африки, такие как: Мали, Джибути, Судан, Сомали», - констатировал Эрдоган.

По его словам, турецкая сторона готова без каких-либо финансовых требований со стороны Анкары способствовать данному процессу. «Жители стран Африки страдают от нехватки продовольствия. Мы готовы к поддержке шагов для помощи. Договоренность достигнута», - отметил Эрдоган.

Российское зерно будет перемалываться в Турции, а затем уже отправляться в нуждающиеся страны, пояснил Эрдоган.

По его словам, президент США Джо Байден в ходе личной встречи на Бали поблагодарил Турцию за усилия в вопросе устранения продовольственного кризиса.

Эрдоган далее привлек внимание к теме модернизации парка ВВС Турции путем поставок самолетов американского производства.

Он отметил, что в ходе встречи в Индонезии глава Белого дома сообщил ему, что вопрос поставок F-16 в Турцию находится полностью под его контролем.

«Байден сообщил, что осознает чувствительность вопроса. Диалог будет продолжен», - сказал турецкий лидер.

Президент Турции затронул также вопрос поставок Турции европейских зенитных ракетных комплексов SAMP/T.

Эрдоган рассказал, что обсуждал этот вопрос с главой Кабмина Италии Джорджей Мелони. «Остались определенные технические моменты. Решив их, мы вскоре закроем тему переговоров Франции, Италии и Турции по поставкам ЗРК SAMP/T», - пояснил политик.



Президент Эрдоган далее коснулся усилий Анкары по восстановлению связей Турции с рядом арабских государств.

«В отношениях Турции с Египтом и Сирией не может быть вечных проблем и обид. В нужное время может состояться оценка и переформатирование связей», - сказал турецкий лидер.

Президент Турции сообщил, что Анкара может вновь рассмотреть диалог со странами, в отношениях с которыми есть сложности. «Этот вопрос может стать особо актуальным после июньских выборов [2023 года] в Турции», - отметил президент.

На вопрос о будущих шагах Турции в энергетической сфере, президент Эрдоган отметил, что позиции Анкары в данной области становятся все более прочными.

«В ближайшие 2-3 года с введением в эксплуатацию АЭС «Аккую» в Мерсине, энергобезопасность Турции укрепится. Кроме того, я обсуждал с господином Путиным тему второй АЭС в Синопе. Надеюсь, что и там будет построена АЭС с 4 реакторами. Не исключаю, что по мощности превзойдет «Аккую». Когда будет решен и этот вопрос, проблема энергии для Турции в принципе отпадет, и мы с легкостью сможем приступить к экспорту электроэнергии», - отметил турецкий лидер.