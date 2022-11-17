Стамбул продолжает оставаться «центром надежды» - Чавушоглу

Стамбул продолжает оставаться «центром надежды». Так прокомментировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу достижение договоренности о продлении черноморской зерновой инициативы, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Он напомнил, что благодаря достигнутой сегодня договоренности зерновая сделка, имеющая большое значение для глобального обеспечения продовольствием, продлена еще на 120 дней.

«Мы продолжим мирные усилия под руководством (президента) Реджепа Тайипа Эрдогана», - написал Чавушоглу.

Турция, ООН, Россия и Украина 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов. Поставки были приостановлены в феврале после начала конфликта между Москвой и Киевом.

Срок действия соглашения истекал 19 ноября, и был продлен на четыре месяца.