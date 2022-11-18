Отношения Турции и Израиля вошли в новую фазу развития - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, получившим мандат на формирование Кабмина Израиля, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что беседа состоялась по инициативе израильской стороны.
Биньямин Нетаньяху выразил турецкому лидеру соболезнования в связи с терактом в Стамбуле.
Касаясь ситуации в регионе, израильский политик назвал посреднические усилия Турции по России и Украине «значимыми для всего мира».
Президент Эрдоган поблагодарил Нетаньяху за соболезнования, и со своей стороны выразил сожаления в связи с инцидентом, имевшим место два дня назад на Западном берегу реки Иордан.
Глава турецкого государства отметил, что благодаря решимости и воле сторон отношения Турции и Израиля вошли в новую фазу развития.
Поступательный диалог Турции и Израиля, основанный на взаимном уважении интересов, отвечает позициям обеих стран, подчеркнул Эрдоган.
Президент выразил надежду на то, что результаты выборов в Кнессет окажут позитивное воздействие как на Израиль, так и регион в целом.