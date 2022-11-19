Вертолеты впервые приземлились на борту флагмана ВМС Турции - Anadolu

Вертолеты AH-1W Super Cobra и SH-70 Sea Hawk ВС Турции впервые приземлились на борту флагмана турецкого военного флота – десантного корабля Anadolu. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщает в пятницу Министерство обороны Турции.

По данным ведомства, вертолеты будут нести боевое дежурство на борту Anadolu, ввод в строй которого намечен на декабрь текущего года.

Строительства флагмана ВМС Турции ведется на оборонной верфи Стамбула с 17 апреля 2016 года, а испытания находятся на завершающей стадии.

Согласно сегодняшней публикации Минобороны, вертолеты AH-1W Super Cobra и SH-70 Sea Hawk совершили успешные приземления и взлеты с палубы корабля.

Судно TCG Anadolu имеет длину 231 метр, ширину 32 метра. При полном снаряжении будет весить 27 436 тонн.

Флагман ВМС Турции предназначен для операций в Эгейском, Черном и Средиземном морях, а при необходимости может участвовать в миссиях в Индийском и Атлантическом океанах.