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В Турции задержали еще восемь подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Турция Материалы 19 ноября 2022 15:00 (UTC +04:00)
В Турции задержали еще восемь подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

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Турецкая полиция задержала еще восемь человек по подозрению в причастности к совершенному 13 ноября теракту в Стамбуле. Об этом сообщил в субботу телеканал A Haber со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации телекомпании, лица, взятые под стражу, подозреваются в оказании помощи террористам и их укрывательстве. Двое задержанных, кроме того, помогали совершившей теракт гражданке Сирии Ахлам аль-Башир нелегально проникнуть в Турцию из Сирии.

Ранее сообщалось, что по делу о теракте в Стамбуле проходят 50 человек. В минувшую пятницу Стамбульский суд арестовал 17 подозреваемых, в том числе исполнительницу теракта.

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