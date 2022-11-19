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Спецслужбы Турции задержали 11 террористов ИГ на севере Сирии

Турция Материалы 19 ноября 2022 19:25 (UTC +04:00)
Спецслужбы Турции задержали 11 террористов ИГ на севере Сирии

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Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела очередную успешную операцию по нейтрализации членов террористических структур, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным источников в структурах безопасности в Анкаре, сотрудники MİT совместно с сотрудниками местных сил безопасности задержали на севере Сирии 11 членов террористической организации "Исламское государство".

Боевики схвачены в зоне антитеррористической операции «Щит Евфрата». При них выявлено большое количество взрывчатки и боеприпасов.

На первом допросе, боевики сознались, что оказывали логистическую поддержку и поставляли оружие для организации нападений на тюрьму «Гувейран» в районе Хасеке на северо-востоке Сирии.

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