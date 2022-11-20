В ходе операции ВС Турции уничтожены базы террористов на севере Ирака и Сирии

Турецкая армия уничтожила базы террористов в результате воздушной операции на севере Ирака и Сирии, проведенной в ночь на воскресенье, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В операции было задействовано свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Удары по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского ответвления "Силы народной самообороны" также наносила артиллерия.

Источники не исключают проведения наземной части трансграничной операции вслед за воздушной.