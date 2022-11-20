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В ходе операции ВС Турции уничтожены базы террористов на севере Ирака и Сирии

Турция Материалы 20 ноября 2022 09:23 (UTC +04:00)
В ходе операции ВС Турции уничтожены базы террористов на севере Ирака и Сирии

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Турецкая армия уничтожила базы террористов в результате воздушной операции на севере Ирака и Сирии, проведенной в ночь на воскресенье, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В операции было задействовано свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Удары по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского ответвления "Силы народной самообороны" также наносила артиллерия.

Источники не исключают проведения наземной части трансграничной операции вслед за воздушной.

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