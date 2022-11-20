Эрдоган принял участие в открытии ЧМ по футболу в Катаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в столице Катара, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства также присутствовал на приеме, устроенном в честь прибывших на мероприятие лидеров.

Прием состоялся на стадионе “Аль-Байт” в Дохе.

Президент Эрдоган поздоровался и побеседовал с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдул Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II, эмиром Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, наследным принцем Кувейта шейхом Мишаалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом и президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани прибыл в воскресенье в Катар для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу - 2022.

В Катар вместе с турецким лидером прибыли его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр молодежи и спорта Мухаррем Касапоглу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.