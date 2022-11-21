У берегов Турции и Греции произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Эгейском море у берегов греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщил в понедельник Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 129 км к северо-востоку от города Ираклион с населением около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), в свою очередь, заявило, что магнитуда землетрясения составила 5,4. Землетрясение зафиксировано в 02:25 по местному времени.