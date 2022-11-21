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Эрдоган завершил визит в Катар

Турция Материалы 21 ноября 2022 06:35 (UTC +04:00)
Эрдоган завершил визит в Катар

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернулся с поездки в Катар, где принимал участие на открытии чемпионата мира по футболу.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, частный самолет "TC-TUR" с Эрдоганом и сопровождающими его лицами на борту приземлился в стамбульском аэропорту имени Ататюрка в 01:30 по местному времени.

В аэропорту Эрдогана встречали вице-президент Турции Фуат Октай, губернатор Стамбула Али Ерликая, провинциальный председатель правящей Партии справедливости и развития Осман Нури Кабактепе и другие официальные лица.

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