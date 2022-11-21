Турция продолжит удары по террористам в Сирии и Ираке - Эрдоган

Турция не ставит в известность США или Россию в связи с планами ударов по объектам террористов в Сирии и Ираке. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на открытие мундиаля в Катаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

На вопрос о том, поднималась ли тема антитеррористических операций ВС Турции в ходе личной встречи с президентом США Джо Байденом на Бали, а также в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным, Эрдоган сказал: «Мы не обсуждали тему операций ни с господином Байденом, ни с господином Путиным. Вместе с тем, и Байдену, и Путину хорошо известна позиция Анкары, и вероятность нанесения наших ударов в этом регионе в любое время».

Спецслужбы и силовые органы Турции не действуют на основе разрешения какой-либо страны, подчеркнул глава государства. «Турция сама решает, какие шаги предпринимать. Американцам нужно четко знать об этом. Думаю, что они уже уяснили. Все стороны вскоре станут свидетелями новых важных шагов Турции», - заверил турецкий лидер.

При этом он выразил сожаление в связи с подходами США по Сирии. «Нас огорчает тот факт, что союзник Турции по НАТО, за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы», - сказал Эрдоган, отметив, что «этот курс продолжается с периода президентства Барака Обамы, продолжился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байдене».

По словам турецкого лидера, обеспокоенность Анкары по Сирии была доведена до сведения Вашингтона. «Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее Байденом, заявлял, что если мы – союзники и партнеры по НАТО, то должны осознавать, что поддержка, оказываемая американцами террористам в Сирии, формируют угрозу для южных границ Турции. Предупреждали, что при необходимости будем вынуждены к ответным действиям», - подчеркнул президент Эрдоган.

Глава турецкого государства отметил, что американской стороне нечем отвечать Анкаре. «Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок! Потому, что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны», - заверил Эрдоган.

На вопрос о том, планируется ли новая операция ВС Турции на севере Сирии и Ирака, глава государства заверил, что операции турецкой армии против террористов в регионе продолжатся.

Турецкий лидер напомнил о сочинских договоренностях 2019 года, согласно которым российская сторона взяла на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии от террористов. «К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей, сами предпримем необходимые шаги против террористов. Именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12 объектам террористов в сирийском Кобани. Это часть операций, которые будут продолжены».

Касаясь последних ударов по террористам на севере Ирака, турецкий лидер сообщил, что накануне удары по объектам кровавой организации РКК на севере Ирака были нанесены до 70 самолетами и ударными БПЛА.

«В целом накануне воздушными ударами были уничтожены 89 объектов террористов на территории Сирии и Ирака, в том числе тоннели и склады с оружием. Нейтрализовано большое количество террористов. Удары нанесены приблизительно на 140 км вглубь иракской территории и на 20 км вглубь сирийской территории», - отметил президент.

Эрдоган рассказал, что в 04.00 утра он позвонил министру нацобороны Турции Хулуси Акару, который констатировал полный успех операции.

Президент Турции подчеркнул, что операции ВС Турции не ограничатся воздушными ударами. «Мы примем решение о том, какое количестве сухопутных сил необходимо, и предпримем соответствующий шаг», - заверил он.

Комментируя итоги первой встречи с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси в Катаре, президент Турции напомнил, что и раньше не исключал начала контактов (на уровне глав государств). «В Дохе мы заложили основу данного процесса», - отметил турецкий лидер. «Надеюсь, что процесс нормализации отношений с Египтом, начавшийся с диалога министров, вскоре достигнет уровня переговоров на высшем уровне», - отметил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Анкара придает особое значение историческим связям народов Турции и Египта. «Почему бы нам не возобновить диалог? Мы выступили с соответствующими сигналами», - сказал президент.