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С момента начала операции Pence Kılıc нейтрализованы 184 террориста - Хулуси Акар

Турция Материалы 22 ноября 2022 00:51 (UTC +04:00)
С момента начала операции Pence Kılıc нейтрализованы 184 террориста - Хулуси Акар

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БАКУ /Trend/ - С момента начала новой воздушной операции Pençe Kılıç в Сирии и Ираке турецкая армия нейтрализовала 184 террориста.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы ожидаем, что эти цифры еще больше вырастут. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - отметил министр.

По его словам, вооруженные силы Турции во время проведения операции проявляют чуткость в том, чтобы не нанести вред гражданскому населению, окружающей среде, историческим, культурным и религиозным сооружениям.

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