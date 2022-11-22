Экспорт морепродуктов из Турции по итогам года превысит $1,5 млрд

Экспорт морепродуктов из Турции по итогам 2022 года может превысить 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи по случаю Всемирного дня рыбаков- 21 ноября, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам министра, правительство Турции прилагает усилия к охране видов морских обитателей и активно поддерживает рыбную промышленность.

Так, за последние 10 лет на поддержку рыбаков было выделено топливо со скидкой на общую сумму 10,2 млрд лир, отметил глава ведомства.

Еще 7,2 млрд лир, по словам министра, были направлены на покрытие рыбоводство, а 82,9 млн лир мелкомасштабную рыбалку.

Всего, на поддержку сектора, было выделено 18,2 млрд лир, подчеркнул министр.

Киришчи отметил, что потенциал рыболовецкой промышленности в Турции превосходит спрос на внутреннем рынке. «В том году экспорт морепродуктов из Турции превысил 1,4 млрд долларов. Ожидаем, что по итогам года сложится цифра в 1,5 млрд долларов. А на 2023 году поставили более амбициозную цель- 2 млрд долларов и движемся к ней уверенными шагами»,- продолжил министр.

По словам Киришчи, благодаря подписанным соглашениям в сфере рыболовства, турецкие суда курсируют в широких международных водах: от Атлантики до Индийского океана.

Турецкие рыбаки вылавливают в международных водах и океанах примерно 1 миллион тонн рыбы, что как минимум в 3 раза превышает количество рыбы, выловленной в национальных водах, отметил Киришчи.

Улов турецких рыбаков с международных вод перерабатывается на заводах стран, с которыми налажено сотрудничество в данной сфере, рассказал министр.

Таким образом, повышается занятость и для граждан других стран, а в Турцию поступают доходы в сотни млн долларов, констатировал Киришчи.