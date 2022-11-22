Дискриминация, изоляция и конфликты формируют порочный круг - Чавушоглу

Дискриминация, изоляция и конфликты в мире подпитывают друг друга, создавая порочный круг. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на 9-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) в городе Фес в Марокко, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам турецкого министра, причиной многих проблем человечества остаются предрассудки, которым давно пора положить конец.

Чавушоглу напомнил, что Альянс Цивилизаций был создан 17 лет назад по инициативе Испании и Турции. Альянс, в который входят 158 стран-участниц, и сегодня является одной из наиболее поддерживаемых инициатив на уровне ООН, подчеркнул глава турецкого МИДа.

Однако, по словам Чавушоглу, мир меняется и уже совсем не тот, что был 17 лет назад.

Текущий век может стать эпохой кризисов и даже войн, вызванных соперничеством наций и государств, соперничеством сверхдержав, сопряжен с крупными социально-экономическими потрясениями, предупредил Чавушоглу.

Министр привлек внимание к повсеместному росту тенденций исламофобии, антисемитизма, анти-христианства, ксенофобии, сепаратизма и экстремизма.

По словам Чавушоглу, у Альянса есть надежный план действий, основанный на трех ключевых вопросах: превентивная дипломатия, посредничество и предотвращение и борьба с насильственным экстремизмом. «Если один из этих столбов рушится, люди начинают страдать»,- добавил министр.