В районе Мраморного моря вблизи Стамбула произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду утром в районе Мраморного моря вблизи Стамбула, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Толчок зарегистрирован в 04:08 по местному времени, последствия выясняются, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Турции.

Ранее сообщалось, что магнитуда составила 6,0. Эпицентр землетрясения находился в уезде Дюздже на глубине 6,8 км.

Землетрясение ощущалось во многих районах на северо-западе и в центральной Турции.

По предварительным данным, жертв в результате землетрясения нет.