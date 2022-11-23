Эрдоган - единственный из лидеров стран НАТО, который может общаться наравне с президентами Украины и РФ - Чавушоглу

На наш взгляд, война между РФ и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя. Данную мысль высказал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, выступая в среду на конференции на тему внешней политики Турции в одном из вузов Анкары, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Чавушоглу напомнил, что по итогам встречи глав МИД РФ и Украины в Анталье, а также очной встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле, стороны были близки к договоренностям по прекращению огня. Однако затем стороны отдались от диалога. "Сегодня условия серьезно отличаются от тех, что были еще в марте. Налицо новые реалии. Ситуация более запутанная, однако нельзя терять надежды", - уверен министр.

По его словам, в случае ставки на военную составляющую в Украине, "существует риск того, что война может затянуться на десятилетия".

Глава турецкой дипломатии привлек внимание к усилиям Анкары по прекращению российско-украинской войны.

Чавушоглу напомнил, что благодаря личным усилиям президента Реджепа Тайипа Эрдогана стал возможным обмен пленными между Киевом и Москвой. Опять же по инициативе турецкой стороны в числе последних стала возможной встреча гендиректора МАГАТЭ с делегацией российской госкорпорации "Росатом" по ЗАЭС.

Турецкий министр подчеркнул, что президент Эрдоган – единственный из лидеров-стран НАТО, который может общаться наравне с лидерами Украины и РФ.

"Членство в НАТО не предполагает отказа от диалога с Россией или любой иной страной. Важно правильно сохранять баланс", - подчеркнул министр.