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Турецкая делегация прибыла в Актау для участия в трехсторонней министерской встрече (ФОТО)

Турция Материалы 24 ноября 2022 23:31 (UTC +04:00)
Турецкая делегация прибыла в Актау для участия в трехсторонней министерской встрече (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр транспорта и инфраструктуры Адиль Гараисмаилоглу прибыли в казахстанский город Актау для участия в трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Twitter.

"Мы находимся в Актау, городе на каспийском побережье Казахстана, для участия во 2-й встрече министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана", - говорится в публикации.

Турецкая делегация прибыла в Актау для участия в трехсторонней министерской встрече (ФОТО)
Турецкая делегация прибыла в Актау для участия в трехсторонней министерской встрече (ФОТО)
Турецкая делегация прибыла в Актау для участия в трехсторонней министерской встрече (ФОТО)
Турецкая делегация прибыла в Актау для участия в трехсторонней министерской встрече (ФОТО)
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