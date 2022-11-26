Значимость «Срединного транспортного коридора» возрастает - Чавушоглу

Объем перевозок грузов по «Срединному транспортному коридору» по итогам текущего года в шесть раз превысит показатели 2021 года. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этим шансом, нашим странам важно устранить преграды на пути торговли и сообщения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии трехсторонней встречи министров транспорта и иностранных дел Турции, Казахстана и Азербайджана в Актау, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкой дипломатии напомнил, что на сегодняшний день самые крупные объемы грузов в мире транспортируются именно между Азией и Европой, тогда как «Срединный транспортный коридор» остается наиболее коротким и выгодным маршрутом для грузоперевозок.

Чавушоглу напомнил и об освобождении Азербайджаном оккупированных Арменией территорий республики, указав, что новые реалии Южного Кавказа также являются вкладом в механизмы долгосрочной транспортировки грузов.

Глава МИД Турции акцентировал внимание на открытии за последние годы двух новых международных аэропортов в Азербайджане - Физулинского и Зангилансого, соединяющих Карабахский экономический регион с миром.

Чавушоглу указал на стратегическую значимость «Зангезурского коридора» для торговли между Ближним Востоком и Кавказом, Азией и Европой.