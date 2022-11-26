В зоне землетрясения на северо-западе Турции заново отстроят 181 объект

Мониторинг жилого фонда северо-западной турецкой провинции Дюздже выявил 181 постройку, серьезно поврежденную в результате землетрясение магнитудой 5,9 баллов.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщил в субботу в соцсетях министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум.

По его словам, 300 сотрудников министерства привлечены к осмотру 13 185 построек в зоне землетрясения 23 ноября.

«Все пострадавшие объекты будут экстренно снесены, а на их месте построены новые, безопасные и сейсмостойкие. Жители зоны стихийного бедствия в краткие сроки получат новые квартиры», - заверил министр.