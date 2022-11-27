Никто не сможет помешать нам одержать самую крупную победу в истории Турции на выборах 2023 года – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - С позволения Аллаха никто не сможет помешать нам одержать самую крупную победу в нашей истории на президентских выборах в Турции в 2023 году.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на программе «Обещание Стамбула: единство, воля, победа», состоявшейся на стадионе NEF, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган заявил, что Турция имеет полное право распоряжаться территориями за пределами своих границ в целях собственной безопасности.

"Никто не может помешать нам воспользоваться этим правом", - отметил он.