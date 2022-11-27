Турецкий оборонпром за последние 20 лет добился огромных успехов - премьер Пакистана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал к углублению сотрудничества между Исламабадом и Анкарой, в том числе в сфере оборонной промышленности. Об этом Шахбаз Шариф заявил в рамках своего визита в Турцию, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, турецкая оборонная промышленность за последние 20 лет под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана добилась огромных успехов, преодолев все препятствия и трудности.

Шариф отметил, что отношения между Турцией и Пакистаном являются образцовыми.

Премьер Пакистана призвал к углублению сотрудничества между Анкарой и Исламабадом посредством совместных исследований и разработок.

Шариф напомнил, что Пакистан является наиболее крупным импортером турецкой оборонной промышленности.

«Сотрудничество между двумя странами в строительстве корветов MİLGEM это не только уникальная возможность для Пакистана улучшить потенциал своего военно-морского флота. Это поворотный момент, который укрепит братские связи между двумя странами и их военно-морскими силами», - сказал Шариф.