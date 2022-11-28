Турция продолжит борьбу с терроризмом - Эрдоган

Турция будет вести бескомпромиссную борьбу с террористической организацией YPG/РПК до тех пор, пока не будет нейтрализован последний боевик этой группировки. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Террористическая организация, понесшая большие потери в результате операций, проведенных Турцией вдоль ее южных границ, показала свое гнусное лицо, пролив кровь невинных людей минометными обстрелами населенных пунктов на наших границах. Мы вновь подтверждаем нашу решимость разрушать террористическую организацию, убившую 5-летнего мальчика и 22-летнюю учительницу во время атаки на приграничный район Каркамыш провинции Газиантеп до тех пор, пока не будет нейтрализован ее последний боевик», - заявил Эрдоган.

Ранее террористы YPG (сирийское крыло РПК - прим. «Анадолу») подвергли ракетному обстрелу юг Турции. Обстрел приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп велся с севера Сирии.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция по-прежнему полна решимости создать зону безопасности у своих южных границ глубиной в 30 км.

По его словам, Анкара не намерена просить у кого-либо разрешения для защиты своих границ. «Нам не нужно ни у кого получать разрешение, предпринимая шаги, касающиеся безопасности нашей родины и нашего народа, и мы не будем ни перед кем отчитываться», - сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства также указал недопустимость поддержки рядом стран террористов РКК, прикрывающихся на севере Сирии названиями PYD и YPG, а также называющих себя «Сирийскими демократическими силами». «Турция не будет терпеть лицемерие тех, кто поддерживает террористические организации посредством игр с их переименованием», - заявил он.

Президент Эрдоган прокомментировал и удары ВС Турции по объектам террористов на севере Ирака и Сирии. «Никого не должны беспокоить военные операции Турции, направленные на укрепление безопасности и мира», - подчеркнул он.

«Никто не в силах пустыми угрозами заставить нашу страну занимать позицию, противоречащую ее интересам в политической, дипломатической, экономической и военной областях. Никого не должна беспокоить политика Турции, опирающаяся на справедливость, солидарность, и дипломатические инициативы, основанные на принципах дружбы и сотрудничества», - заявил президент.